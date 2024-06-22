Усова Александра Мартинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
08.01.1914
Сын: Усов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Усов Иван Ефимович
Черкасский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно