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Жванко Селивестр

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Место рождения

Пески, Полтавська область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Жванко Аггей

Мать: Жванко Матрена

Пески, Полтавська область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Жванко Феодосий

Мать ребёнка: Жванко Мария

Пески, Полтавська область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Жванко Михаил

Мать ребёнка: Жванко Мария

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Васенко Мария

Мать ребёнка: Жванко Мария

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1902

Сын: Жванко Иван

Мать ребёнка: Жванко Мария

Рождение ребёнка
1909

Сын: Жванко Семён

Мать ребёнка: Жванко Мария

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коргун Катерина

Мать ребёнка: Жванко Мария

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жванко Мария

Смерть
Неизвестно
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