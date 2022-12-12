Жванко Селивестр
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Жванко Аггей
Мать: Жванко Матрена
Рождение ребёнка
1892
Сын: Жванко Феодосий
Мать ребёнка: Жванко Мария
Рождение ребёнка
1897
Сын: Жванко Михаил
Мать ребёнка: Жванко Мария
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Васенко Мария
Мать ребёнка: Жванко Мария
Рождение ребёнка
1902
Сын: Жванко Иван
Мать ребёнка: Жванко Мария
Рождение ребёнка
1909
Сын: Жванко Семён
Мать ребёнка: Жванко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коргун Катерина
Мать ребёнка: Жванко Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жванко Мария
Смерть
Неизвестно