Медунова Агрипина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медунова Агрипина Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Евдокия Геврасимова

Отец ребёнка: Медунов Геврасий Тимофеев

Рождение ребёнка
01.02.1870

Дочь: Анна Геврасиева

Отец ребёнка: Медунов Геврасий Тимофеев

с. Селитьба
Рождение ребёнка
19.12.1871

Дочь: Анисья Геврасиевна

Отец ребёнка: Медунов Геврасий Тимофеев

с. Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медунов Геврасий Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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