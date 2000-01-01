Медунова Агрипина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Евдокия Геврасимова
Отец ребёнка: Медунов Геврасий Тимофеев
Рождение ребёнка
01.02.1870
Дочь: Анна Геврасиева
Отец ребёнка: Медунов Геврасий Тимофеев
с. Селитьба
Рождение ребёнка
19.12.1871
Дочь: Анисья Геврасиевна
Отец ребёнка: Медунов Геврасий Тимофеев
с. Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно