Сгибнев Александр Алфеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1965
Дата смерти31.10.2014
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1965
Отец: Сгибнев Алфей Константинович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.06.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
31.10.2014
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область