Сгибнев Александр Алфеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сгибнев Александр Алфеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1965

Дата смерти

31.10.2014

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1965

Отец: Сгибнев Алфей Константинович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.06.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
31.10.2014
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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