Алгазина Маремьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Алгазина) Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Алгазин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Алгазин Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно