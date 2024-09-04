Алгазина Маремьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина Маремьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

НА
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Место
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Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Иван Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Алгазина) Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Алгазин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Алгазин Иван Иванович

Отец ребёнка: Алгазин Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

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