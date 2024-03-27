Кантюков Бахтияр Исмагилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКантюков Бахтияр Исмагилович

Кантюков Бахтияр Исмагилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кантюков Исмагил

Мать: Бибисамшижихан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кантюков Мустафа

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кантюков Харис

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кантюков Мухтар

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.