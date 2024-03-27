Кантюков Бахтияр Исмагилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кантюков Исмагил
Мать: Бибисамшижихан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кантюков Мустафа
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кантюков Харис
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кантюков Мухтар
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно