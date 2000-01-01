Глухова (Калинина) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухова (Калинина) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Калинин Фрол

Мать: Калинина Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Глухов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухов Григорий

Отец ребёнка: Глухов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухов Михаил

Отец ребёнка: Глухов Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глухов Степан

Смерть
1947
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