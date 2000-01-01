Глухова (Калинина) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1947
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Калинин Фрол
Мать: Калинина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Глухов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глухов Григорий
Отец ребёнка: Глухов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глухов Михаил
Отец ребёнка: Глухов Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Глухов Степан
Смерть
1947