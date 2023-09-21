Михайлов Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Иван Николаевич

Место рождения

Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд

Дата рождения

07.01.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1907 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Место жительства
С 16.03.1923
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Квартира 99 ЦГА СПб. Фонд Р-7965. Опись 136. Дело 1923 Домовая книга прописки граждан по адресу: пр. Международный, д. 7
Смерть
Неизвестно

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