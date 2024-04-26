Тараканов Климент Яковлевич
Место рождения
Дата рождения23.11.1871 ст.
Дата смерти1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1871 ст.
Климент рожден 23 ноября 1871 г., крещен 24, запись 18. Села Тимофеевского крестьянин Яков Гаврилов Тараканов и законная жена его Прасковья Луппова оба православные. ГААО Ф.29 Оп. 25 Д. 21 с. 526 |... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
19.04.1893 ст.
Кол-во лет мужу: 23 | Кол-во лет жене: 19 | 19 апреля 1893 г., запись 9. Села Тимофеевского крестьянин Климент Яковлев Тараканов православного исповедания первым браком 23 года и села Тимофеевского к... Показать все
Место жительства
1897
Вид учета: Всероссийская перепись населения 1897 г. | Тараканов Иван Яковлевич 39 лет- хозяин, его жена Евфимия Захаровна 29 лет, сын Прокопий Иванович 9 лет, дочь Юлия Ивановна 4 года, брат Климент Я... Показать все
Рождение ребёнка
17.06.1902 ст.
Дочь: Тараканова (Тараканова) Агриппина Климентьевна
Мать ребёнка: Тараканова (Пьянкова) Клавдия Федоровна
Агриппина рождена 17 июня, крешена 17, запись 5. деревни тимофеевской крестьянин Климент Яковлев тараканов и законная жена его Клавдия Федорова оба православные ГААО Ф.29 Оп. 39 том 2 Д. 590 с. 347... Показать все
Рождение ребёнка
04.12.1904 ст.
Николай рожден 4 декабря 1904 г., крещен 4, запись 22. ... села Тимофеевского крестьянин Климент Яковлев Тараканов и его законная жена Клавдия Федорова оба православные ГААО Ф,29 Оп. 39 том 2 Д. 667... Показать все
Рождение ребёнка
06.08.1906 ст.
Дочь: Тараканова (Тараканова) Мария Климентьевна
Мать ребёнка: Тараканова (Пьянкова) Клавдия Федоровна
Мария рождена 6 августа 1906 г., крещена 7, запись 14. ... села Терентьевского крестьянин Климент Яковлев Тараканов и его законная жена Клавдия Федорова оба православные ГААО Ф,29 Оп. 39 том 2 Д. 7... Показать все
Рождение ребёнка
12.07.1911 ст.
Сын: Тараканов Василий Климентьевич
Мать ребёнка: Тараканова (Пьянкова) Клавдия Федоровна
Василий рожден 12 июля 1911 г, крещен 12, запись 11. ...села Тимофеевского крестьянин Климент Яковлев Тараканов и законная его жена Клавдия Федорова оба православные ГААО Ф.29 Оп. 39 том 2 Д. 1028 ... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1918 ст.
Дочь: Тараканова (Тараканова) Анна Климентьевна
Мать ребёнка: Тараканова (Пьянкова) Клавдия Федоровна
№ 1. рождена 1 января 1918 г., крещена 2. Анна. Шенкурского уезда Устьважской волости Слободско- Осинновского общества села Тимофеевского крестьянин Климент Яковлев Тараканов и его законная жена Клавд... Показать все
Смерть
1939