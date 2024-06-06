Потеюк Борис Между 1930 и 1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Потеюк Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1930 и 1934

Дата смерти

Между 2000 и 2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1930 и 1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потеюк (Язепчик) Нина

Рождение ребёнка
Около 1952

Сын: Потеюк Владимир

Мать ребёнка: Потеюк (Язепчик) Нина

Рождение ребёнка
17.10.1964

Дочь: Русак (Потеюк) Оксана

Мать ребёнка: Потеюк (Язепчик) Нина

Гродно
Смерть
Между 2000 и 2010
Гродно

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