Потеюк Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1930 и 1934
Дата смертиМежду 2000 и 2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1930 и 1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Потеюк (Язепчик) Нина
Рождение ребёнка
Около 1952
Сын: Потеюк Владимир
Мать ребёнка: Потеюк (Язепчик) Нина
Рождение ребёнка
17.10.1964
Дочь: Русак (Потеюк) Оксана
Мать ребёнка: Потеюк (Язепчик) Нина
Гродно
Смерть
Между 2000 и 2010
Гродно