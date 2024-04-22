Аксенова (Скринникова) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова (Скринникова) Валентина Петровна

Место рождения

Тульский, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)

Дата рождения

19.08.1940

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1940

Отец: не указан

Мать: Скринникова Прасковья Филипповна

Тульский, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
18.10.1960

Дочь: Конькова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Аксенов Владимир Яковлевич

Лазаревское, Сочинский округ, Черноморская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1962

Сын: Аксенов Андрей Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
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