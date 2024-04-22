Аксенова (Скринникова) Валентина Петровна
Место рождения
Дата рождения19.08.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1940
Рождение ребёнка
18.10.1960
Дочь: Конькова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Аксенов Владимир Яковлевич
Лазаревское, Сочинский округ, Черноморская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1962
Сын: Аксенов Андрей Владимирович
Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край