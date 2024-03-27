Зайнагабдинова (Усманова) Зифа Ахмадулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнагабдинова (Усманова) Зифа Ахмадулловна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1937 г.р.

Дети

1962 г.р.
1963 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Усманов Ахмадулла Биктимирович

Мать: Усманова Файза Саяфутдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1962

Сын: Зайнагабдинов Ильдар Зинурович

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Зинур Габдрахимович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1963

Сын: Зайнагабдинов Ахмат Зинурович

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Зинур Габдрахимович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Зинур Габдрахимович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Зинур Габдрахимович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Зинур Габдрахимович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайнагабдинов Зинур Габдрахимович

Смерть
Неизвестно
г.Мелеуз, БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Мелеуз, БАССР
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