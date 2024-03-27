Зайнагабдинова (Усманова) Зифа Ахмадулловна
Место рождения
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Рождение ребёнка
1962
Сын: Зайнагабдинов Ильдар Зинурович
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Зинур Габдрахимович
Рождение ребёнка
1963
Сын: Зайнагабдинов Ахмат Зинурович
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Зинур Габдрахимович
Рождение ребёнка
1965
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
г.Мелеуз, БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Мелеуз, БАССР