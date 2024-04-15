Луговская (Ткаченко) Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луговская (Ткаченко) Мария Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1910

Муж: Луговской Стефан Маркович

Рождение ребёнка
11.09.1911 ст.

Сын: Луговской Сергей Степанович

Отец ребёнка: Луговской Стефан Маркович

Рождение ребёнка
26.02.1914 ст.

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Луговской Стефан Маркович

Вороновка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Вороновка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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