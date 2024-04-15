Луговская (Ткаченко) Мария Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
31.01.1910
Рождение ребёнка
11.09.1911 ст.
Сын: Луговской Сергей Степанович
Отец ребёнка: Луговской Стефан Маркович
Рождение ребёнка
26.02.1914 ст.
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Луговской Стефан Маркович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно