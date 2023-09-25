Кандаурова (Кочеткова) Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1979
Рождение ребёнка
30.09.1995
Сын: Кочетков Дмитрий Олегович
Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
21.12.2004
Отец ребёнка: Кочетков Олег Михайлович
Рождение ребёнка
15.07.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кочетков Олег Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно