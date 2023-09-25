Кандаурова (Кочеткова) Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандаурова (Кочеткова) Наталья Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1979

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1979

Отец: Кандауров Виктор Павлович

Мать: Сухоярская Раиса Петровна

Рождение ребёнка
30.09.1995

Сын: Кочетков Дмитрий Олегович

Отец ребёнка: не указан

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
21.12.2004

Сын: Кочетков Михаил Олегович

Отец ребёнка: Кочетков Олег Михайлович

Рождение ребёнка
15.07.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кочетков Олег Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочетков Олег Михайлович

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