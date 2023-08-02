Дмитренко (Петрова) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1942
Сын: Дмитренко Борис
Отец ребёнка: Юдин Николай
Рождение ребёнка
06.10.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юдин Николай
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно