Дмитренко (Петрова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитренко (Петрова) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1942

Сын: Дмитренко Борис

Отец ребёнка: Юдин Николай

Рождение ребёнка
06.10.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юдин Николай

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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