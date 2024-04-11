Агафья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафья Семеновна

Агафья Семеновна

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Между ?.01.1858 и ?.05.1858 ст.

Дата смерти

После 1858 ст.

Пол

Женский

Отец

1833 г.р.

Мать

1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между ?.01.1858 и ?.05.1858 ст.

Отец: Семен Ефимович

Мать: Татьяна Васильевна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Упоминание
24.04.1858 ст.
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ревизия 10 № до 19 № после 18 " " глава семьи Ефим Филиппович главы семьи 1 сын Иван Ефимович главы семьи 2 сын Семен Ефимович 2 сына 1 сын Василий Семенович главы семьи 3 сын Михаил Ефимович главы с... Показать все
Смерть
После 1858 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.