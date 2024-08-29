Мотринец (Борисова) Мария Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотринец (Борисова) Мария Олеговна

Место рождения

Усть-Щугер, Вуктыл, Республика Коми

Дата рождения

04.04.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЭХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1984

Отец: Борисов Олег Степанович

Мать: Борисова (Игнатова) Настасья Александровна

Усть-Щугер, Вуктыл, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усачев Максим Леонидович

Рождение ребёнка
08.11.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харчевников Анатолий Сергеевич

Ухта, Ухта, Республика Коми
Рождение ребёнка
20.11.2013

Дочь: Усачева Ксения Максимовна

Отец ребёнка: Усачев Максим Леонидович

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