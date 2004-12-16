Копьева (Смирнова) Алескандра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1914
Дата смерти16.12.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1914
Рождение ребёнка
26.04.1941
Дочь: Михайлова Людмила Степановна
Отец ребёнка: Копьев Степан Иванович
Рождение ребёнка
03.06.1951
Дочь: Бродская Елена Степановна
Отец ребёнка: Копьев Степан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.12.2004