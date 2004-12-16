Копьева (Смирнова) Алескандра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копьева (Смирнова) Алескандра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1914

Дата смерти

16.12.2004

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1914

Отец: Смирнов Василий Михайлович

Мать: Смирнова Мария Григорьева (Р.С.)

Рождение ребёнка
26.04.1941

Дочь: Михайлова Людмила Степановна

Отец ребёнка: Копьев Степан Иванович

Рождение ребёнка
03.06.1951

Дочь: Бродская Елена Степановна

Отец ребёнка: Копьев Степан Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копьев Степан Иванович

Смерть
16.12.2004
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