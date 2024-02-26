Василий Пахомов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Пахомов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Отец

Около 1738 г.р.

Мать

Около 1757 г.р.

Жена

Около 1777 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Пахом Алексеев (Ич)

Мать: Ненила Степанова (Вна)

Рождение ребёнка
1811

Сын: Иван Васильев (Ич)

Мать ребёнка: Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1825
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