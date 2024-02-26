Василий Пахомов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: Пахом Алексеев (Ич)
Мать: Ненила Степанова (Вна)
Рождение ребёнка
1811
Сын: Иван Васильев (Ич)
Мать ребёнка: Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1825