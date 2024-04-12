Ранеткина Прасковья (Параскева) Васильевна
Место рождения
Дата рождения24.07.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1894 ст.
ф. 230, Оп. 11. т.10, д.2052 МК церкви с. Кадановский погост Угличского уезда за 1894, 1896, 1897, 1901, 1904-1908 годы.
Крещение
24.07.1894 ст.
Восприемники той же деревни крестьянская жена Пелагея Михайловна. ф. 230, Оп. 11. т.10, д.2052 МК церкви с. Кадановский погост Угличского уезда за 1894, 1896, 1897, 1901, 1904-1908 годы.
Место жительства
1897 ст.
Возраст 3 года. Ф. 642. Оп.3. Д. 1210 Переписные листы населения и хозяйств Микляевской волости 1897 Дочь хозяина. При отце.
Место жительства
1912 ст.
18 лет. Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1912
Смерть
Неизвестно