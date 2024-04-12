Ранеткина Прасковья (Параскева) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРанеткина Прасковья (Параскева) Васильевна

Ранеткина Прасковья (Параскева) Васильевна

avatar

Место рождения

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

24.07.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1894 ст.

Отец: Ранеткин Василий Борисович

Мать: Ранеткина Ирина Филипповна

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
ф. 230, Оп. 11. т.10, д.2052 МК церкви с. Кадановский погост Угличского уезда за 1894, 1896, 1897, 1901, 1904-1908 годы.
Крещение
24.07.1894 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемники той же деревни крестьянская жена Пелагея Михайловна. ф. 230, Оп. 11. т.10, д.2052 МК церкви с. Кадановский погост Угличского уезда за 1894, 1896, 1897, 1901, 1904-1908 годы.
Место жительства
1897 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст 3 года. Ф. 642. Оп.3. Д. 1210 Переписные листы населения и хозяйств Микляевской волости 1897 Дочь хозяина. При отце.
Место жительства
1912 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
18 лет. Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1912
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close