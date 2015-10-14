Шарафутдинов Игнат Данильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафутдинов Игнат Данильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.2015

Отец: не указан

Мать: Алексеева Галина Александровна

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