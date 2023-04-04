Гурфинкель Шейндл
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.05.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гурфинкель Самуил
Рождение ребёнка
1933
Сын: Гурфинкель Борис
Отец ребёнка: Гурфинкель Самуил
Рождение ребёнка
1937
Сын: Гурфинкель Лев
Отец ребёнка: Гурфинкель Самуил
Смерть
27.05.1942
Причина смерти: Холокост