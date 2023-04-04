Гурфинкель Шейндл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурфинкель Шейндл

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.05.1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурфинкель Самуил

Рождение ребёнка
1933

Сын: Гурфинкель Борис

Отец ребёнка: Гурфинкель Самуил

Рождение ребёнка
1937

Сын: Гурфинкель Лев

Отец ребёнка: Гурфинкель Самуил

Терновка, Вінницька область
Смерть
27.05.1942
Терновка, Вінницька область
Причина смерти: Холокост

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