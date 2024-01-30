Пашко Герасим Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Пашко Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Сахаревич Марина Герасимовна
Мать ребёнка: Пашко Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Пашко Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Кравчук Серёжа Герасимовна
Мать ребёнка: Пашко Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
21.07.1924
Дочь: Мартакова Вера Герасимовна
Мать ребёнка: Пашко Ефросинья Ивановна
с.Клепачи Пружанский район Брестская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пашко Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пашко Станислав Герасимович
Мать ребёнка: Пашко Ефросинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пашко Ефросинья Ивановна
Смерть
Неизвестно