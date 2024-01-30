Пашко Герасим Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашко Герасим Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Пашко Степан Герасимович

Мать ребёнка: Пашко Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Сахаревич Марина Герасимовна

Мать ребёнка: Пашко Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Пашко Кирилл Герасимович

Мать ребёнка: Пашко Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Кравчук Серёжа Герасимовна

Мать ребёнка: Пашко Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
21.07.1924

Дочь: Мартакова Вера Герасимовна

Мать ребёнка: Пашко Ефросинья Ивановна

с.Клепачи Пружанский район Брестская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пашко Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пашко Станислав Герасимович

Мать ребёнка: Пашко Ефросинья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пашко Ефросинья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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