Леничев По Матери Александр Капитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леничев По Матери Александр Капитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: Ефросинья Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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