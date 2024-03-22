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Чуднова Улита Миронова

Место рождения

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1753 ст.

Дата смерти

1785 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753 ст.

Отец: Мирон Леонтьев

Мать: Евдокея Козьмина

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1767 ст.

Дочь: Федора Тарасова

Отец ребёнка: Чуднов Тарас Малофеев (Нестеров)

Рождение ребёнка
1768 ст.

Сын: Чуднов Антон Тарасов

Отец ребёнка: Чуднов Тарас Малофеев (Нестеров)

Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Анастасия Тарасова

Отец ребёнка: Чуднов Тарас Малофеев (Нестеров)

Рождение ребёнка
1782 ст.

Дочь: Марфа Тарасова

Отец ребёнка: Чуднов Тарас Малофеев (Нестеров)

Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Чуднов Петр Тарасов

Отец ребёнка: Чуднов Тарас Малофеев (Нестеров)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуднов Тарас Малофеев (Нестеров)

Место жительства
Неизвестно
Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1785 ст.
Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
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