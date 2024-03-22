Чуднова Улита Миронова
Место рождения
Дата рождения1753 ст.
Дата смерти1785 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753 ст.
Отец: Мирон Леонтьев
Мать: Евдокея Козьмина
Рождение ребёнка
1767 ст.
Дочь: Федора Тарасова
Отец ребёнка: Чуднов Тарас Малофеев (Нестеров)
Рождение ребёнка
1768 ст.
Сын: Чуднов Антон Тарасов
Отец ребёнка: Чуднов Тарас Малофеев (Нестеров)
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Анастасия Тарасова
Отец ребёнка: Чуднов Тарас Малофеев (Нестеров)
Рождение ребёнка
1782 ст.
Дочь: Марфа Тарасова
Отец ребёнка: Чуднов Тарас Малофеев (Нестеров)
Рождение ребёнка
1785 ст.
Сын: Чуднов Петр Тарасов
Отец ребёнка: Чуднов Тарас Малофеев (Нестеров)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1785 ст.