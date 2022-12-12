Красовский Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения27.03.1782
Дата смерти04.12.1824
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1782
Место жительства
С 1804 по 1824
Смерть
04.12.1824