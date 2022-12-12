Красовский Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красовский Василий Иванович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

27.03.1782

Дата смерти

04.12.1824

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1782
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1804 по 1824
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
04.12.1824
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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