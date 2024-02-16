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Настасья Исаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732 ст.

Дата смерти

1776 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732 ст.

Отец: Исай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754 ст.

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Артёмович

Рождение ребёнка
1757 ст.

Сын: Анфиноген Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Артёмович

Рождение ребёнка
1758 ст.

Дочь: Марья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Артёмович

Рождение ребёнка
1762 ст.

Дочь: Домна Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Артёмович

Рождение ребёнка
1764 ст.

Сын: Авраамий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Артёмович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Артёмович

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Никитское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1776 ст.
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