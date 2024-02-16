Настасья Исаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732 ст.
Дата смерти1776 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732 ст.
Отец: Исай
Рождение ребёнка
1754 ст.
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Артёмович
Рождение ребёнка
1757 ст.
Сын: Анфиноген Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Артёмович
Рождение ребёнка
1758 ст.
Дочь: Марья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Артёмович
Рождение ребёнка
1762 ст.
Дочь: Домна Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Артёмович
Рождение ребёнка
1764 ст.
Сын: Авраамий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Артёмович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Артёмович
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Никитское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1776 ст.