Солохина (Чистюхина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чистюхин Семен
Мать: Чистюхина Анастасия
Рождение ребёнка
18.09.1939
Дочь: Покатило Зинаида
Отец ребёнка: Солохин Павел
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солохин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солохин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Солохин Павел
Работа или профессия
Неизвестно
прачка на заводе
Место жительства
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно