Солохина (Чистюхина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солохина (Чистюхина) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1939 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чистюхин Семен

Мать: Чистюхина Анастасия

Рождение ребёнка
18.09.1939

Дочь: Покатило Зинаида

Отец ребёнка: Солохин Павел

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солохин Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солохин Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солохин Павел

Работа или профессия
Неизвестно
прачка на заводе
Место жительства
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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