Покровская Зоя Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1929
Дата смерти04.06.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Покровский Евгений Борисович
Отец ребёнка: Покровский Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Покровский Борис
Рождение ребёнка
?.09.1961
Дочь: (Покровский) Марина Борисовна
Отец ребёнка: Покровский Борис
Смерть
04.06.2016
Похороны
Неизвестно