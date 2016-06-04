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Покровская Зоя Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1929

Дата смерти

04.06.2016

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Покровский Евгений Борисович

Отец ребёнка: Покровский Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покровский Борис

Рождение ребёнка
?.09.1961

Дочь: (Покровский) Марина Борисовна

Отец ребёнка: Покровский Борис

Смерть
04.06.2016
Похороны
Неизвестно

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