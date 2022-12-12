Гуселетов Борис Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Гуселетов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Гуселетова Домна Даниловна
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Гуселетова Домна Даниловна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Гуселетов Павел Борисович
Мать ребёнка: Гуселетова Домна Даниловна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Гуселетов Андрей Борисович
Мать ребёнка: Гуселетова Домна Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1845