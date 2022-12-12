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Гуселетов Борис Яковлевич

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Место рождения

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Гуселетов Яков

Мать: не указана

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Гуселетов Иван Борисович

Мать ребёнка: Гуселетова Домна Даниловна

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Гуселетов Иван Борисович

Мать ребёнка: Гуселетова Домна Даниловна

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Гуселетов Павел Борисович

Мать ребёнка: Гуселетова Домна Даниловна

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Гуселетов Андрей Борисович

Мать ребёнка: Гуселетова Домна Даниловна

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова Домна Даниловна

Смерть
1845
Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
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