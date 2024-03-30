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Матвеев Сергей Александрович
Матвеев Сергей Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.08.1967
Пол
Мужской
Отец
Матвеев Александр Серафимович
1939 г.р.
Мать
Матвеева (Горбушина) Елизавета Николаевна
1941 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1967
Отец:
Матвеев Александр Серафимович
Мать:
Матвеева Елизавета Николаевна
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