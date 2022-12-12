Лавренов Павел Ананьевич
Место рождения
Дата рождения29.07.1909 ст.
Дата смерти16.03.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1909 ст.
Крещение
02.08.1909 ст.
Восприемники из деревни Слутка: крестьянин Максим Алексеевич Егоров и крестьянская девица Параскева Ананьевна Лавренова
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Лавренова Валентина Павловна
Мать ребёнка: Лавренова Агрофена Александровна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Лавренова Клавдия Павловна
Мать ребёнка: Лавренова Агрофена Александровна
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: Лавренова Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Лавренова Агрофена Александровна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Лавренов Александр Павлович
Мать ребёнка: Лавренова Агрофена Александровна
Военная служба
22.06.1941
Иглино, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Призван на фронт Иглинским РВК Баш АССР. Служил в 66 гв.СП, 23гв.СД, рядовой, минометчик, погиб 16.03.1944г.
Военная награда
03.03.1944
Дедовичи, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Награжден медалью «За Отвагу». Гвардии красноармеец Лавренов Павел Ананьевич в боях за станцию Дедовичи из миномета уничтожил один станковый пулемет и малокалиберную пушку противника
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.03.1944
д.Хрябино, Новоржевский район, Калининская область
Из книги «Память» Списки погибших в ВОВ 1941-1945гг. Книга одиннадцатая. Иглинский, Илишевский районы стр.113.