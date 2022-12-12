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Лавренов Павел Ананьевич

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Место рождения

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.07.1909 ст.

Дата смерти

16.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1909 ст.

Отец: Лавренов Ананий Никитич

Мать: Лавренова Евдокия Захарьевна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
02.08.1909 ст.
Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники из деревни Слутка: крестьянин Максим Алексеевич Егоров и крестьянская девица Параскева Ананьевна Лавренова
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Лавренова Валентина Павловна

Мать ребёнка: Лавренова Агрофена Александровна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Лавренова Клавдия Павловна

Мать ребёнка: Лавренова Агрофена Александровна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: Лавренова Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Лавренова Агрофена Александровна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1940

Сын: Лавренов Александр Павлович

Мать ребёнка: Лавренова Агрофена Александровна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
22.06.1941
Иглино, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Призван на фронт Иглинским РВК Баш АССР. Служил в 66 гв.СП, 23гв.СД, рядовой, минометчик, погиб 16.03.1944г.
Военная награда
03.03.1944
Дедовичи, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Награжден медалью «За Отвагу». Гвардии красноармеец Лавренов Павел Ананьевич в боях за станцию Дедовичи из миномета уничтожил один станковый пулемет и малокалиберную пушку противника
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лавренова Агрофена Александровна

Смерть
16.03.1944
д.Хрябино, Новоржевский район, Калининская область
Из книги «Память» Списки погибших в ВОВ 1941-1945гг. Книга одиннадцатая. Иглинский, Илишевский районы стр.113.
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