Загария Иоанн Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Загария Андрей
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Фотина Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Фотина Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1805
Сын: Загария Петр Иванов
Мать ребёнка: Фотина Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Матрона
Мать ребёнка: Фотина Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1815
Сын: Загария Илия Иванов
Мать ребёнка: Фотина Фекла Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фотина Фекла Иванова
Смерть
Неизвестно