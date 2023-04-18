Загария Иоанн Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загария Иоанн Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Загария Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Загария Стефан Иванов

Мать ребёнка: Фотина Фекла Иванова

Рождение ребёнка
1798

Сын: Загария Григорий Иванов

Мать ребёнка: Фотина Фекла Иванова

Рождение ребёнка
1805

Сын: Загария Петр Иванов

Мать ребёнка: Фотина Фекла Иванова

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Матрона

Мать ребёнка: Фотина Фекла Иванова

Рождение ребёнка
1815

Сын: Загария Илия Иванов

Мать ребёнка: Фотина Фекла Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фотина Фекла Иванова

Смерть
Неизвестно
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