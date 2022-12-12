Суровцов Федор Андреевич
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1786
Рождение ребёнка
1788
Сын: Суровцов Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Суровцова Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Суровцова Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Суровцова Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Суровцова Ульяна Федоровна
Мать ребёнка: Суровцова Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Суровцова Пульхерия Федоровна
Мать ребёнка: Суровцова Ефимия Васильевна
Работа или профессия
1816
Дьячок Николаевской Верхоеденгской церкви Тотемского уезда.
Смерть
Неизвестно