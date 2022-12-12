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Суровцов Федор Андреевич

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Место рождения

Матвеево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Матвеево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1786

Жена: Суровцова Ефимия Васильевна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Суровцов Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Суровцова Ефимия Васильевна

Матвеево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Суровцова Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Суровцова Ефимия Васильевна

Матвеево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Суровцова Ульяна Федоровна

Мать ребёнка: Суровцова Ефимия Васильевна

Матвеево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Суровцова Пульхерия Федоровна

Мать ребёнка: Суровцова Ефимия Васильевна

Матвеево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1816
Матвеево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Дьячок Николаевской Верхоеденгской церкви Тотемского уезда.
Смерть
Неизвестно
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