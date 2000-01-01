Горбушин Тихон
Место рожденияд. Шалаевская
Дата рожденияДо 1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1745
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Шалаевская
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Вшивцева Евдокия Тихоновна
Мать ребёнка: не указана
д. Шалаевская
Орловская округа, Спенцынинского оброчного стана
Место жительства
Неизвестно
д. Шалаевская
Смерть
Неизвестно