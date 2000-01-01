Горбушин Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбушин Тихон

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Место рождения

д. Шалаевская

Дата рождения

До 1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Шалаевская
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Вшивцева Евдокия Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

д. Шалаевская
Орловская округа, Спенцынинского оброчного стана
Место жительства
Неизвестно
д. Шалаевская
Смерть
Неизвестно
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