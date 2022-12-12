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Беляева Евдокия Яковлева

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Место рождения

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

22.02.1854 ст.

Дата смерти

01.09.1854 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1854 ст.

Отец: Беляев Иаков Терентев

Мать: Беляева Надежда Трофимова

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Крещение
23.02.1854 ст.
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Восприемниками при крещении были «Деревни Ивернева казенный крестьянин Максим Трофимов Протасов и Якову сестра девица Пелагия. Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 364. Оп. 1. Д. 6655. Л. 69 об.-70, 126 об.-127);
Смерть
01.09.1854 ст.
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Евдокия умерла 01 сентября 1854 года в возрасте 30-ти недель «от неизвестной болезни», похоронена 02 сентября 1854 года на приходском кладбище.
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