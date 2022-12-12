Беляева Евдокия Яковлева
Место рождения
Дата рождения22.02.1854 ст.
Дата смерти01.09.1854 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1854 ст.
Отец: Беляев Иаков Терентев
Крещение
23.02.1854 ст.
Восприемниками при крещении были «Деревни Ивернева казенный крестьянин Максим Трофимов Протасов и Якову сестра девица Пелагия. Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 364. Оп. 1. Д. 6655. Л. 69 об.-70, 126 об.-127);
Смерть
01.09.1854 ст.
Евдокия умерла 01 сентября 1854 года в возрасте 30-ти недель «от неизвестной болезни», похоронена 02 сентября 1854 года на приходском кладбище.