Чиняева (Яшина) Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиняева (Яшина) Татьяна Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1973

Пол

Женский

Отец

1944 г.р.

Мать

1945 г.р.

Муж

1973 г.р.

Дети

1993 г.р.
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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1973

Отец: Яшин Виктор Николаевич

Мать: Яшина Любовь Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чиняев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
11.11.1993

Дочь: Чиняева Яна Михайловна

Отец ребёнка: Чиняев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
14.07.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чиняев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
09.07.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чиняев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
09.07.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чиняев Михаил Александрович

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