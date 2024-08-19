Чиняева (Яшина) Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1973
Отец: Яшин Виктор Николаевич
Мать: Яшина Любовь Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1993
Дочь: Чиняева Яна Михайловна
Отец ребёнка: Чиняев Михаил Александрович
Рождение ребёнка
14.07.2010
Рождение ребёнка
09.07.2013
Рождение ребёнка
09.07.2013