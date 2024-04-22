Нижник Лев (Леонтий)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиОколо 1890
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: Нижник Онуфрий Мартынович
Мать: Пракседа
Рождение ребёнка
?.07.1863
Дочь: Вашкевич Магдалена
Мать ребёнка: Нижник Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Нижник Герасим
Мать ребёнка: Нижник Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1882
Мать ребёнка: Нижник Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Нижник Мария Алексеевна
Смерть
Около 1890