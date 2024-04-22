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Нижник Лев (Леонтий)

Место рождения

Кореневичи, Гродненский район, Гродненская область

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Около 1890

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Нижник Онуфрий Мартынович

Мать: Пракседа

Кореневичи, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
?.07.1863

Дочь: Вашкевич Магдалена

Мать ребёнка: Нижник Мария Алексеевна

Кореневичи, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Нижник Герасим

Мать ребёнка: Нижник Мария Алексеевна

Кореневичи, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Нижник Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Нижник Мария Алексеевна

Кореневичи, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Нижник Мария Алексеевна

Кореневичи, Гродненский район, Гродненская область
Смерть
Около 1890
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