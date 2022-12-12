Бабаева Ефросинья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабаева Ефросинья Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1851 г.р.

Дети

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880 ст.

Сын: Бабаев Кузьма Титович

Отец ребёнка: Бабаев Тит Петрович

Ложкина, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1884 ст.

Сын: Бабаев Евдоким Титович

Отец ребёнка: Бабаев Тит Петрович

Ложкина, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1885 ст.

Сын: Бабаев Степан Титович

Отец ребёнка: Бабаев Тит Петрович

Ложкина, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Постовалова Параскева Титовна

Отец ребёнка: Бабаев Тит Петрович

Ложкина, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабаев Тит Петрович

Смерть
Неизвестно
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