Бабаева Ефросинья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1850 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.
Отец ребёнка: Бабаев Тит Петрович
Рождение ребёнка
Около 1884 ст.
Отец ребёнка: Бабаев Тит Петрович
Рождение ребёнка
Около 1885 ст.
Отец ребёнка: Бабаев Тит Петрович
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Постовалова Параскева Титовна
Отец ребёнка: Бабаев Тит Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабаев Тит Петрович
Смерть
Неизвестно