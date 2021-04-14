Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.04.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алданова (Аскольченко) Людмила

Рождение ребёнка
12.02.1980

Дочь: (Аскольченко) Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Алданова (Аскольченко) Людмила

Рождение ребёнка
04.08.1988

Сын: Аскольченко Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Алданова (Аскольченко) Людмила

Смерть
14.04.2021

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