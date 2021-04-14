Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.04.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1980
Дочь: (Аскольченко) Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Алданова (Аскольченко) Людмила
Рождение ребёнка
04.08.1988
Сын: Аскольченко Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Алданова (Аскольченко) Людмила
Смерть
14.04.2021