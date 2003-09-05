(Большухина) Фаина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1935
Дочь: Егорова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Большухин Иван Максимович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Большухин Иван Максимович
Смерть
Неизвестно