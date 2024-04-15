Измойденов Василий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.01.1906 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Место жительства
Неизвестно
Зятьковка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно