Измойденов Василий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Измойденов Василий Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1906 ст.

Жена: Измойденова Харитина Васильевна

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Место жительства
Неизвестно
Зятьковка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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