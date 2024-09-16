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Шубин Федор Гаврилович

Место рождения

Санкт-Петербург, Российская Федерация

Дата рождения

15.04.1861

Дата смерти

14.11.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1861

Отец: Шубин Гаврила Петрович

Мать: Шубина (Мондоне) Татьяна Агаповна

Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель (география)
Рождение ребёнка
21.07.1892

Дочь: (Шубина) Клавдия Федоровна

Мать ребёнка: Шубина (Лазарева) Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
10.02.1895

Дочь: (Шубина) Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Шубина (Лазарева) Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
23.07.1898

Сын: Шубин Сергей Федорович

Мать ребёнка: Шубина (Лазарева) Евгения Николаевна

Смерть
14.11.1919

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