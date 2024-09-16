Шубин Федор Гаврилович
Место рожденияСанкт-Петербург, Российская Федерация
Дата рождения15.04.1861
Дата смерти14.11.1919
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1861
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель (география)
Рождение ребёнка
21.07.1892
Дочь: (Шубина) Клавдия Федоровна
Мать ребёнка: Шубина (Лазарева) Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
10.02.1895
Дочь: (Шубина) Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Шубина (Лазарева) Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
23.07.1898
Мать ребёнка: Шубина (Лазарева) Евгения Николаевна
Смерть
14.11.1919