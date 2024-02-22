Стрельников Серафим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельников Серафим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаплевская Вера Никитична

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Стрельникова Валентина Серафимовна

Мать ребёнка: Гаплевская Вера Никитична

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Стрельникова Светлана Серафимовна

Мать ребёнка: Гаплевская Вера Никитична

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Стельникова Лора Серафимовна

Мать ребёнка: Гаплевская Вера Никитична

Смерть
Неизвестно

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