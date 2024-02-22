Стрельников Серафим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Стрельникова Валентина Серафимовна
Мать ребёнка: Гаплевская Вера Никитична
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Стрельникова Светлана Серафимовна
Мать ребёнка: Гаплевская Вера Никитична
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Стельникова Лора Серафимовна
Мать ребёнка: Гаплевская Вера Никитична
Смерть
Неизвестно