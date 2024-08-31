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Исаков Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исаков Михаил Фокин

Мать: Исакова Мария Савельевна

Бракосочетание
07.06.1913

Жена: Исакова Александра Ивановна

Прудки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Жених: Прудковской волости деревни Бухова крестьянин Александр Михайлов Исаков, православного вероисповедания, первым браком, 20 лет невеста: Краснинского уезда, Княжинской волости, деревни Карманичи ... Показать все
Рождение ребёнка
25.06.1915

Сын: Исаков Тихон Александрович

Мать ребёнка: Исакова Александра Ивановна

Бухова, Прудковская волость, Смоленский уезд
Смерть
Неизвестно

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