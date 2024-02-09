Якубов Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Якубов Алексий Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Якубова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якубова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Якубов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Якубова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно