Якубов Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубов Михаил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Якубов Алексий Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубов Лев Михайлович

Мать ребёнка: Якубова Мария Ивановна

Великий Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якубова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Якубов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Якубова Мария Ивановна

Великий Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Великий Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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