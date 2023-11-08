Макухина Параскева Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макухина Параскева Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1912

Дочь: Анастасия Григорьева

Отец ребёнка: Макухин Григорий Данилов

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.11.1913

Сын: Макухин Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Макухин Григорий Данилов

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.12.1915

Сын: Макухин Стефан (Степан) Григорьев

Отец ребёнка: Макухин Григорий Данилов

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макухин Григорий Данилов

Место жительства
Неизвестно
Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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