Макухина Параскева Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.10.1912
Дочь: Анастасия Григорьева
Отец ребёнка: Макухин Григорий Данилов
Рождение ребёнка
08.11.1913
Отец ребёнка: Макухин Григорий Данилов
Рождение ребёнка
26.12.1915
Сын: Макухин Стефан (Степан) Григорьев
Отец ребёнка: Макухин Григорий Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно