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Ярмак Андроник Иванович

Место рождения

Переясловка, Чернігівська область

Дата рождения

13.10.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1866

Отец: Ярмак Иван Михайлович

Мать: Ярмак Агафия Васильевна

Переясловка, Чернігівська область
Бракосочетание
17.01.1886

Жена: Ярмак Христина Трофимовна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.01.1898

Сын: Ярмак Павел Андроникович

Мать ребёнка: Ярмак Ирина Георгиевна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.03.1899

Сын: Ярмак Нестор Андроникович

Мать ребёнка: Ярмак Ирина Георгиевна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.02.1905

Сын: Ярмак Петр Андроникович

Мать ребёнка: Ярмак Ирина Георгиевна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.10.1912

Сын: Ярмак Яков Андроникович

Мать ребёнка: Ярмак Ирина Георгиевна

Переясловка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярмак Ирина Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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