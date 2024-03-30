Ярмак Андроник Иванович
Место рождения
Дата рождения13.10.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1866
Отец: Ярмак Иван Михайлович
Мать: Ярмак Агафия Васильевна
Бракосочетание
17.01.1886
Рождение ребёнка
15.01.1898
Мать ребёнка: Ярмак Ирина Георгиевна
Рождение ребёнка
01.03.1899
Сын: Ярмак Нестор Андроникович
Мать ребёнка: Ярмак Ирина Георгиевна
Рождение ребёнка
01.02.1905
Мать ребёнка: Ярмак Ирина Георгиевна
Рождение ребёнка
16.10.1912
Мать ребёнка: Ярмак Ирина Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярмак Ирина Георгиевна
Смерть
Неизвестно