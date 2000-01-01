Хлынов Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлынов Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Хлынов Василий Степанович

Мать: Хлынова Арина(Ирина) Михайловна

Бракосочетание
27.10.1921

Жена: Хлынова Серафима Павловна

Рождение ребёнка
?.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлынова Серафима Павловна

Рождение ребёнка
?.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлынова Серафима Павловна

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлынова Серафима Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлынова Серафима Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлынова Серафима Павловна

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