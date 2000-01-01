Хлынов Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Бракосочетание
27.10.1921
Рождение ребёнка
?.04.1937
Рождение ребёнка
?.11.1941
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно