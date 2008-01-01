Егоров Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Юрий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1944

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: Егоров Александр Пантелеевич

Мать: не указана

Смерть
2008
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